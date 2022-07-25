توفير مركز لتلقى لقاح كورونا في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، أنه تم توفير مركز لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، داخل ساحة معرض الكتاب لتطعيم الراغبين من المشاركين والمترددين على المعرض.

يأتي ذلك في إطار حملة التطعيمات الموسعة التي تقوم بها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا وحرص مكتبة الإسكندرية على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك على هامش فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته السابعة عشرة.