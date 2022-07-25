تنظيم ندوات تثقيفية لمبادرة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها" بأحياء الإسكندرية

قام رؤساء الأحياء بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأزهر الشريف لإقامة عدد من الندوات واللقاءات في نطاق الأحياء.

وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة بتفعيل مبادرة «لتسكنوا إليها» والتي أطلقها الأزهر الشريف على مستوى المحافظات، وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في تكاليف الزواج للمقبلين على الزواج، وفى هذا الصدد عقد اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب وبالتنسيق مع الأمانه العامة المساعدة للدعوه والإعلام الدينى (منطقة وعظ الاسكندرية ) بقاعة مركز ومدينة برج العرب القديم الندوة التثقيفية ضمن مبادرة "لتسكنوا اليها " حيث ناقشت الندوة أهمية رفع الوعى الثقافى والفكرى للأسرة والتمسك بالقيم والأخلاق وأسس الزواج السليمة وعدم المغالاة فى تكاليف الزواج والمشاكل المترتبة علي ذلك.

كما قام حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة بعقد ندوات تثقيفية بمنطقة البرنس قبلي تهدف إلى رفع الوعى الفكرى والثقافى للأسرة والعمل على رفع القيم المعنوية للزواج وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وذلك بحضور لفيف من قطاع الدعوة للتوعية وغرس القيم الأساسية للأمهات والأباء والحث على الإلتزام بالتعاليم الإسلامية وتحديد الأهداف والحقوق للوقوف على حل أى مشاكل تواجه الأسر من خلال وضع ضوابط متعددة.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على تقديم سبل الدعم لإنجاح المبادرة، مع دعم تنفيذ اللقاءات والحلقات النقاشية وبرامج التوعية للمواطنين من الآباء والأمهات والشباب والفتيات بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف، والجهات المتخصصة.