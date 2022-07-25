تكريم 50 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم بمدرسة محمد الخولي بالغربية

الغربية عادل ضرة

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 50 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بمدرسة محمد الخولي الابتدائية بسبرباي التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور عاطف محمد سلامة، مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالوزارة، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وإيمان عبد المعز، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، و ماجدة البدري، موجه عام التربية الاجتماعية.

وخلال الزيارة والتكريم، قام وكيل الوزارة، ومدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، بتوزيع شهادات التقدير والمصاحف، على الطلاب الحافظين للقرآن، والبالغ عددهم 50 طالبا وطالبة بمركز تحفيظ القرآن الكريم بمدرسة محمد الخولي الابتدائية بشرق طنطا.

وقدم طلاب المدرسة عرضاً رياضياً أمام السادة الحضور، أعقبها عرضاً فنياً بعنوان "لا للتسرب"، ضمن مبادرة طرق الأبواب، التي أطلقتها إدارة شرق طنطا التعليمية، لمنع التسرب من التعليم، تحت الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، و ناصر حسن، وكيل الوزارة.