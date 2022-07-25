تعرف على مشروعات الدولة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين

كتبت أسماء أمين

وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %.

• واتساقًا مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية



وأدت هذا الاستثمارات إلى تحسين خدمات المستشفيات الحكومية والجامعية ومن اهم هذه المشروعات:

- تطوير البنية التحتية والتجهيزات لنحو 18 مستشفى جامعى نموذجى شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ.

- توفير 6 ماكينات للغسيل الكلوى للأطفال فى مستشفى أبو الريش اليابانى وبنى سويف الجامعى وأسوان الجامعى، و7 ماكينات بمستشفى سوهاج الجامعي.

- تطوير 13 غرفة عمليات بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي.

- توفير 39 حضانة أطفال جديدة ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 885 حضانة.

- تطوير 3 بنوك الدم بمستشفيات (المنيا الجامعى، قناة السويس الجامعى، بنى سويف الجامعي).

- إنشاء عدد 300 وحدة تشخيص عن بُعد.

- إنشاء معمل مرجعى لخدمة كافة المستشفيات الجامعية.

- المستشفيات الجامعية تقوم فى المتوسط بإجراء 20 مليون مُناظرة طبية/ سنويًا، كما تُجرى 1.5 مليون عملية جراحية (منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة)، وكذلك تُجرى 1.2 مليون جلسة غسيل كلوي.





وعن أهم المشروعات الاستراتيجية التى تم تنفيذها:

1. تطوير مستشفى سموحة الجامعى بمحافظة الإسكندرية، وزيادة عدد أسَرة الرعاية المركزة من 6 إلى 31 سريرا.

2. إنشاء مستشفى جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بسعة 465 سريرا.

3. إنشاء المجمع الطبى الجديد بالسويس، بسعة 400 سرير، و70 جهازا للغسيل الكلوي.

4. تطوير مجمع الأقصر الدولى الطبي.

5. إنشاء مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

6. تطوير شامل لمستشفى الإسماعيلية العام.

7. إنشاء مستشفى 15 مايو المركزى الجديد بسعة 141 سريرا.

8. إنشاء المبنى الجديد لمستشفى معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية بسعة 390 سريرا.

9. إنشاء مستشفى الزقازيق العسكرى، بمحافظة الشرقية.

10. تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة جنوب الوادي.

11. إنشاء مستشفى أبو تيج النموذجى بمحافظة أسيوط، بسعة 142 سريرا.

12. إنشاء مستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

13. تطوير مستشفى كوم أمبو، بمحافظة أسوان.

14. تطوير مستشفى إدفو العام الجديد بمحافظة أسوان، وإنشاء مبنى جديد بسعة 162 سريرا.

15. تطوير شامل لمستشفى ملوى التخصصى بمحافظة المنيا بسعة 151 سريرا.

16. تطوير مستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية.

17. إنشاء مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

18. إنشاء مستشفى النصر التخصصى للأطفال بمحافظة بورسعيد.

19. إنشاء المستشفى الجامعى بمحافظة كفر الشيخ.

20. إنشاء مستشفى العجمى المركزى الجديد بمحافظة الإسكندرية.

21. إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا، بمحافظة الغربية.

22. إنشاء مستشفى الأمراض المعدية والمتوطنة بجامعة القاهرة.

23. تطوير شامل لمستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

24. تطوير المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة بمحافظة القاهرة.

25. إنشاء مستشفى دمنهور العسكرى، بمحافظة البحيرة.

26. تطوير شامل لمستشفى الحياة ببورفؤاد بمحافظة بور سعيد.

27. إنشاء مستشفى بدر بجامعة حلوان.

28. إنشاء مستشفى إسنا المركزى الجديد بمحافظة الأقصر.

29. إحلال كلى لمستشفى طوخ المركزى بمحافظة القليوبية.

30. تطوير مستشفى دراو المركزى بمحافظة أسوان.

31. رفع كفاءة مستشفى القناطر الخيرية المركزى، بمحافظة القليوبية.

32. مستشفى السلام بمحافظة بور سعيد (المبنى البحري).

33. تطوير وتجهيز مستشفى كفر شكر المركزى بمحافظة القليوبية.

34. تطوير شامل لمستشفى سمالوط النموذجى بمحافظة المنيا.

35. إنشاء مستشفى العديسات المركزى الجديد بمحافظة الأقصر.

36. تطوير شامل لمستشفى نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

37. إنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا.

38. تطوير شامل لمستشفى العلمين النموذجى بمحافظة مطروح بسعة 71 سرير.

39. تطوير مستشفى فايد بمحافظة الإسماعيلية.

40. تطوير شامل لمستشفى إيزيس (البياضية للنسا والولادة سابقا) بمحافظة الأقصر.

41. إنشاء مبنى الأورام بمستشفى دار السلام العام بمحافظة القاهرة.

42. تطوير شامل لمستشفى دير مواس المركزى بمحافظة المنيا.

43. إنشاء مستشفى 30 يونيو (بحر البقر سابقًا) بمحافظة بورسعيد.

44. مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام (جمعية الأورمان) بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.

45. تطوير شامل لمستشفى القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

46. إنشاء مستشفى الكبد بجامعة المنيا بسعة 210 أسرة.

47. تطوير مستشفى أبو رديس المركزى بمحافظة جنوب سيناء.

48. تطوير شامل لمستشفى بنى سويف العام، بطاقة 397 سرير.

49. إنشاء مستشفى الأطفال الجديد بجامعة عين شمس بالقاهرة.

50. إنشاء مستشفى بئر العبد المركزى الجديد بمحافظة شمال سيناء، بسعة 87 سرير.

51. إنشاء مستشفى الأورمان الجامعى للقلب بأسيوط.

52. إنشاء مستشفى الصدر بالسويس بسعة 125 سريرا.

53. إنشاء مستشفى بلطيم المركزى بمحافظة كفر الشيخ.

54. إنشاء معهد القلب القومى بإمبابة بمحافظة الجيزة.

55. إنشاء مركز 30 يونيو لجراحات الكلى والمسالك البولية بمحافظة الإسماعيلية.

56. إنشاء مستشفى الحروق بجامعة قناة السويس.

57. تطوير وإنشاء مبنى مستشفى الأقصر العام بسعة 166 سريرا.

58. إنشاء مستشفى السلوم المركزى الجديد بمحافظة مطروح.

59. إنشاء مستشفى نخل المركزى الجديد بشمال سيناء بسعة 52 سريرا.

60. إنشاء مستشفى القصر العينى للحوادث والحروق بمحافظة القاهرة.

61. إنشاء مستشفى أسوان التخصصي.

62. تطوير مستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر.

63. التطوير الشامل لمستشفى قلين المركزى بمحافظة كفر الشيخ.

64. تطوير مستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر.

65. إنشاء المبنى الرئيسى الجديد وتطوير المبنى القائم لمستشفى سيدى برانى المركزى بمحافظة مطروح.

66. إنشاء مركز جراحات الكلى والمسالك البولية بجامعة سوهاج، بسعة 75 سرير.

67. إنشاء مستشفى الجهاز الهضمى والكبد بههيا، بمحافظة الشرقية.

68. إنشاء مستشفى رفح المركزى بمحافظة شمال سيناء.

69. إنشاء مستشفى أرمنت المركزى بمحافظة الأقصر.

70. إنشاء جديد وتطوير بمستشفى أسوان العام.

71. إنشاء مستشفى المنوفية العسكرى بسعة 200 سرير.

72. تطوير وتجهيز مستشفى الخانكة المركزى بمحافظة القليوبية.

73. إنشاء مستشفى أورام مدينة نصر للتأمين الصحى بسعة 300 سرير.

74. تطوير جزئى لمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

75. إنشاء مستشفى سيدى غازى المركزى بمحافظة كفر الشيخ بسعة 123 سرير.

76. إنشاء مستشفى شلاتين المركزى بمحافظة البحر الأحمر.

77. إنشاء مستشفى بورسعيد الجامعي.

78. تطوير مستشفى المطرية التعليمى بالقاهرة.

79. إنشاء مستشفى النجيلة المركزى بمطروح.