تعرف على لقاء محافظ أسيوط بوفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

أسيوط - فريق المحافظات

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولى لمناقشة الموقف التنفيذى لخطة البرنامج ومتطلبات الإسراع بمعدلات التنفيذ لكافة المشروعات المستهدفة خلال العام المالى 2022/2023.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة مستجدات أعمال الأنشطة التى يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذى ينفذ فى مرحلته الأولى بمحافظتى قنا وسوهاج ويضم فى مرحلته الحالية محافظتى المنيا وأسيوط.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد والدكتورة ناهد أديب مدير مكون التطوير المؤسسى وبناء القدرات والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التخطيط والتنمية المحلية والمهندس سيد البدرى مسئول مكون تحسين الخدمات ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ بالمحافظة وفريق وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.

واستهل محافظ أسيوط اللقاء بالترحيب بوفد برنامج التنمية المحلية موضحًا أن برنامج التنمية المحلية يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة فى دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتنمية التكتلات الاقتصادية تفعيلًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى راعى مسيرة التنمية وذلك بالتعاون بين الوزارات المعنية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد ومنها محافظة أسيوط بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسى ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلى من خلال أنشطة البرنامج والتى تعد مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتحقيق الاستدامة ومنها مشروعات تطوير المواقف والأسواق وتنمية التكتلات الاقتصادية.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التى يستهدفها البرنامج بالمحافظة خاصة مع الاهتمام الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى أهمية التكامل بين المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظة والاستفادة والتعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة بما يساعد فى الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة وفقاً للاعتبارات المختلفة للبرنامج.

وأشاد الدكتور هشام الهلباوى بفريق وحدة تنفيذ البرنامج المحلية بالمحافظة وتميزهم خلال التقييمات التى تمت حتى الآن ناقلًا تحيات وشكر الوزير اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظة وفريق العمل بالمحافظة على الجهود المبذولة فى تنفيذ مراحل وخطوات البرنامج حتى الآن مشيراً إلى أن الزيارة تضمنت عقد 3 ورش عمل بحضور المحافظ وقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية شملت مناقشة وعرض الموقف التنفيذى للبرنامج وعرض عام لخطة المشروعات الجارية والمستهدف تنفيذها قبل نهاية العام المالس 2022/2023، كما تم مناقشة آليات ومتطلبات الإسراع بمعدلات التنفيذ لكافة المشروعات الجارية والمستهدفة خلال العام المالى 2022/2023 ومتطلبات المرحلة القادمة فضلًا عن الجهود المبذولة من المحافظة للإسراع فى تنفيذ مراحل البرنامج والمشروعات المقررة منها تطوير 4 مراكز تكنولوجية وإنشاء وتطوير مواقف سيارات وأسواق وبعض المراسى ووضع خطة للترويج السياحي.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع برئاسة المحافظ وقيادات المحافظة وبحضور أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لاستعراض الإطار الاستراتيجى للتنمية المحلية المتكاملة والأهداف الاستراتيجية لدعم الاصلاحات الهيكلية لمنظومة التخطيط المحلى بالإضافة إلى شرح مكون التنمية العمرانية واستعراض أبرز المشروعات التى سيجرى تنفيذها فى المرحلة الحالية وجارى طرحها.