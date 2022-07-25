تعاون بين العربية للتصنيع واتحاد المستثمرين لتحقيق التكامل الصناعى

كتب زكى القاضي

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين".

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات اتحاد المستثمرين ودوره الهام في تعزيز فرص الاستثمار وتطوير وتحديث مجالات الصناعة الوطنية المختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق علي تلبية احتياجات اتحاد المستثمرين في العديد من المجالات ومنها نظم الاحتراق في مختلف الأنشطة الصناعية والتطبيقات الخدمية، ومعايرة الأجهزة الصناعية والطبية وتصنيع قطع الغيار للمعدات الصناعية والتحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية والأنظمة والإلكترونيات والخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة والمعامل الهندسية ومختلف أنواع التجهيزات للمستشفيات والمشروعات الهندسية والأثاث ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة والمياه والأجهزة الرياضية، والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة.

كما أشار "التراس" أنه تم الاتفاق أيضا علي التعاون في المجالات البحثية المتنوعة ومنها الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه والتصنيع الذكي والهندسة العكسية ومختلف المجالات البحثية، لافتا إلي تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وتطوير نظم التصنيع والإنتاج وايجاد حلول صناعية مبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا .

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التدريب العملي وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الإنتاجية والبحثية وأكاديمية التدريب بالعربية للتصنيع لرفع مستوي الخريجين طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

من جانبه أكد الدكتور مهندس "محرم هلال" رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، خلال تفقده والوفد المرافق معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة فى دعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات المصانع أعضاء الاتحاد، لافتا أن العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تصنيع العديد من الآلات والمعدات التى تستورد من الخارج وفقا لمعايير الجودة العالمية .

كما أعرب "هلال " عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة، مشيرا أن هذا التعاون يأتى فى إطار تحقيق مبدأ التكامل الصناعى بين الشركات لزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.