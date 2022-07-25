تصميم وتنفيذ قمر صناعى من النوع المكعب لأول مرة بجامعة أسيوط.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور نوبى محمد عميد كلية الهندسة بجامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم كافة صور الدعم للكلية فى سعيها لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى إعداد خريجين متميزين قادرين على مواكبة التطور فى سوق العمل وتلبية احتياجات المستفيدين من خريج مبتكر قادر على تصميم وتنفيذ ابتكاره والعمل ضمن فريق لتقديم أفضل صورة من منتج يسد أحد احتياجات المجتمع وفى ذات الوقت قادر على المنافسة محليًا وعالمياَ.

جاء ذلك تعقيبًا على تحكيم الدكتور محمد عباس والدكتور عبد الحى محمد لمشروع تخرج بشعبة الاتصالات والإلكترونيات بقسم الكهرباء بكلية الهندسة تحت عنوان "تصميم وتنفيذ قمر صناعى من النوع المكعب مع محطة التحكم الأرضية"، والمشروع تحت إشراف الدكتور عمر عبد الجابر، لمجموعة من الطلاب هم أحمد فتحى ومحمد كبوتة ومحمد صالح ومحمود على ومصطفى محمد ومحمد عثمان ومحمود أشرف.

وصرح الدكتور عمر عبد الجابر أن المشروع نتاج معمل الأقمار التعليمية بالكلية الذى أنشأ فى إطار الشراكة مع وكالة الفضاء المصرية التى قدمت دعمًا فنيًا كبيرًا للطلاب من خلال المهندس يسرى سليمان المشرف على المشروع من الوكالة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الوكالة بدأت منذ 3 سنوات كانت الجامعة فيهم الأفضل بين الجامعات المصرية، مضيفًا أن أكاديمية البحث العلمى قدمت دعمًا ماديًا كبيرًا للمشروع.

وأعرب الدكتور محمد عباس عن فخره بالفريق الطلابى المنفذ للمشروع والذى قدم عرضًا تقديميًا وشرحًا على نموذج مصغر للمشروع، مؤكدًا أن الهدف منه هو إجادة والتمكن من هذه الصناعة أملًا فى المساهمة فى تطوير صناعة الأقمار الصناعية المصرية وتصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، مؤكدًا أنه بعد نجاح جامعة أسيوط فى تصنيع قمر صناعى فإنها تخطط الآن لإطلاق قمر صناعى بأيدى أبنائها حيث دعاهم للاستمرار فى تطوير مهاراتهم استعدادًا للمشاركة فى هذا المشروع.