تشميع 4 منشآت بدون ترخيص وإعدام 5 أطنان أغذية فاسدة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أغلقت مديرية الصحة بالشرقية، 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وإعدام 5 أطنان و141 كجم أغذية فاسدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ذلك في إطار توجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 4 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إعدام 5 أطنان و141 كجم لحوم طازجة ومجمدة وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 53 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 75 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.