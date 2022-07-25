وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية، في بيان اليوم الاثنين، أنها تلقت أمر الاستدعاء في 13 يونيو، وأكدت أنها ستتعاون مع السلطات الحكومية.

وصدر أمر الاستدعاء الأول لشركة "تسلا"، في نوفمبر من العام الماضي، وجاء بشأن تسوية تتطلب فحص تغريدات لماسك تحدث فيها عن معلومات مادية مهمة عن الشركة.

وكان ماسك قد قام في عام 2018 بتسوية دعوى قضائية رفعتها ضده هيئة الأوراق المالية بشأن تغريداته الخاصة؛ بالموافقة على استشارة محامي الشركة مسبقًا قبل نشر تغريدات تحتوي على معلومات جوهرية عن الشركة.