تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .