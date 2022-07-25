وذكرت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين، أن الحالتين الجديدتين ليستا مرتبطتين بأي من حالات الإصابة السابقة بجدري القردة.. مشيرة إلى أنه جار تعقب المخالطين للحالتين.

ولفتت إلى أن الحالة الأولى هي لرجل إستوني يبلغ من العمر 46 عاما وصل إلى سنغافورة قادما من لندن في 21 يوليو الجاري وتم وضعه في المركز الوطني للأمراض المعدية وحالته مستقرة.

وأوضحت أن الحالة الثانية فهي لرجل سنغافورى يبلغ من العمر 26 عاما ثبتت إصابته بجدرى القردة في 24 يوليو الجاري وتم وضعه أيضا في المركز الوطني للأمراض المعدية وحالته مستقرة.. لافتة إلى أنه من بين حالات جدري القردة التي تم تسجيلها في سنغافورة منذ يونيو الماضي، يوجد أربع حالات وافدة وأربع حالات محلية.

يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدى يؤدى لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.