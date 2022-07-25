تخصيص 10مليارات دولار من "ADQ" لمشروعات الشراكة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين

كتب إسلام سعيد

أعلن سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة، أن شركة “القابضة” ADQ أحد صناديق أبو ظبي السيادي، خصصت 10مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة بين مصر والأردن والإمارات والبحرين في عدة قطاعات.

وأضاف خلال كلمته في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والتي انطلقت في القاهرة، أن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يستهدف 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

يشار إلي أن الدول المشاركة في الشراكة تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن، كما تتمتع هذه الدول بقدرات قوية في مجال الصناعات الدوائية وإمكانية تنميتها وتوسعتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، وقدرات تصنيعية مهمة في مجالات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والمشتقات.

وتشكل الدول الثلاث 26 % من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49 % منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية، كما تتميز بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية مثل قناة السويس، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي وشركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.

ويترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، وجرى تنفيذ عدة اجتماعات تخص اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريرًا للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.