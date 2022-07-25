اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 01:54 م
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تحويلات مرورية.. تزامنا مع تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:25 م
تحويلات مرورية.. تزامنا مع تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى، ما يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لنفق كارفور بالاتجاهين، مع تحويل حركة المرور يميناً تجاه محور حسب الله الكفراوى فمناطق الطريق الدائرى.

 

على أن تكون مدة تنفيذ أعمال الغلق الكلى (7 أيام)، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022.

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


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