تحصين 27 ألف رأس من الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، تقريراً من مديرية الطب البيطرى ،بشأن سير العمل فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ،ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ،والتى انطلقت 14 يوليو الجارى وتستمر لمدة شهر، وينفذها الطب البيطري،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وصرح المحافظ بحسب تقرير الطب البيطرى أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها قد وصل إلى 27 ألف و450 رأساً ،بواقع( 24 ألف و223رأساً من الأبقار،و 2818 رأساً من الجاموس ، و409 ،بجانب من الأغنام، وذلك فى الفترة "من 14 إلى 24 يوليو الجاري"،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بقرى المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد جلال مدير عام الطب البيطري، أنه تم الإعداد والتجهيز للحملة، التى يتم تنفيذها فى 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، مشيراً إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن بتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى القضاء على الأمراض والأوبئة التى تصيب الثروة الحيوانية.