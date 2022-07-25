تحصين 107 آلاف رأس ماشية بالشرقية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 14 يوليو الجاري، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة، بتحصين 107ألف و726 رأس ماشية، مابين تحصين 53.863 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و53.863 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، فضلا عن ترقيم وتسجيل" 2390" رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى عقد 178 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة للوقاية من مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.