تجديد حبس المتهم بقتل مزارعين بعد سرقة دراجة لشراء المخدرات بالهرم

كتب أحمد الجعفرى-أسماء شلبى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل مزارعين مسنين، خلال تواجدهما بقطعة أرض زراعية في منطقة كفر غطاطي بالهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة، حتى وصل إلى مرحلة الإدمان، ولرغبته في شراء المخدرات، قرر سرقة عجلة ملك أحد المجنى عليهما، وخلال سرقتها شاهده أحد المجني عليهما، وحاول منعه، ما دفع المتهم لضربه بحجر على رأسه، فسقط غارقا في دمائه.

وتابع المتهم فى اعترافاته، أنه استولى على الدراجة وخلال هروبه شاهده القتيل الثاني، بحوزته الدراجة، فتعرف عليها أنها ملك صديقه، وحاول ضبطه، فاعتدى عليه المتهم بحجر على رأسه، وأنهى حياته، وأنه كان يهدف إلى بيع الدراجة لشراء المواد المخدرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين في قطعة أرض زراعية بالهرم؛ وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثتين لمزارعين مسنين، أحدهما يبلغ من العمر 83 عاما، والثاني 73 عاما، تم قتلهما في ظروف غامضة.

فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتوصلت التحريات إلى أن عاطل متورط في ارتكاب الجريمة، لمحاولتهما منعه من سرقة دراجة خاصة بأحدهما.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أنه هشم رأس أحدهما عندما حاول منعه من سرقة الدراجة، وفر هاربا، إلا ان المجني عليه الثاني شاهده وحاول ضبطه، فاعتدى عليه أيضا بحجر وهشم رأسه.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثتين، وتم نقلهما إلى المشرحة، حيث قررت النيابة تشريحهما، والتصريح بدفنهما، وباشرت التحقيق.