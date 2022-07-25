اليوم السابع
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تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة فى البساتين لـ28 سبتمبر

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:38 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة فى البساتين لـ28 سبتمبر محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين، لجلسة 28 سبتمبر المقبل للاطلاع.
 
 
صدر القرار برئاسة حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.
 
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 10280لسنة 2022 جنايات قسم شرطة البساتين، والمقيدة برقم 456 لسنة 2022 كلي حلوان، أن كل من المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنة، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية، دون أن يكون لهم مرخصا في حيازتها.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهم من أبرزها أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف بقصد الترويع والتخويف وفرض سلطة على المجني عليهما، وكان من شأن ذلك تكدير أمنهم وسكينتهم وحياتهم وممتلكاتهم للخطر حال كونهم حاملين سلاح ناري.
 
 
 

استعراض القوه

تشكيل عصابى

حيازة اسلحه

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



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