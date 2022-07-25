بيع حزام محمد على كلاى الأسطورى فى مزاد علنى مقابل 6.18 مليون دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن حزام بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل لعام 1974، الذى اشتهر باسم معركة الأدغال، والذى حصل عليه أسطورة الملاكمة الأمريكى محمد على كلاى، قد تم بيعه فى مزاد يوم الأحد، مقابل 6.18 مليون دولار.



مباراة 1974 بزائير

وكان الفائز فى المنافسة المحتدمة على الحزام هو جيم إرساى، مالك فريق إنديانابوليس كولتز، بحسب ما أعلنت دار مزادات التراث فى دالاس.

وفى تغريدة له ، الأحد، أكد إرساى استحواذه على الحزام ليضمه إلى مجموعة من مقتنيات خاصة بموسيقى الروك والتاريخ الأمريكي وتذكارات الثقافة الشعبية التي تجوب البلاد حاليا. وسيتم عرض الحزام فى شيكاغو فى الثانى من أغسطس، وفى انديانابوليس فى التابع من سبتمبر. وكتب كريس أيفى، مدير المزادات الرياضية فى دار التراث ،يقول إن فخور لحصوله على الحزام.

وقال إنه بعد ساعات من مشاهدة المشاركين فى المزاد يجولون ذهابا وإيابا حول الحزام، تبين أن تلك معركة تستحق.

وكانت مباراة عام 1974واحدة من أهم االنزالات فى تاريخ الملاكمة، حيث أوقف كلاى جورج فورمان ليستحوذ على لقب الوزن الثقيل فى زائير. وفاز فى المعركة بالضربة القاضية فى الجولة الثامنة.