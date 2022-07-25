بورصة موسكو تعلق التداول بالين اليابانى اعتبارا من 8 أغسطس

أ ش أ

أعلنت بورصة موسكو، اليوم الاثنين، أنها ستُعلِّق التداول بالين الياباني في سوق العملات اعتبارًا من 8 أغسطس.



وأوضحت البورصة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن القيود ستشمل المعاملات الفورية والمقايضة لزوجي العملات (الين الياباني والروبل الروسي) و(الدولار الأمريكي والين الياباني) في الصرف وأنظمة التداول خارج البورصة.



وأضافت أنه لن يتم قبول الين الياباني أيضًا كضمان للمعاملات في أسواق بورصة موسكو اعتبارًا من 8 أغسطس.



وتابعت بورصة موسكو أن تعليق التعامل جاء بسبب ما وصفته بالمخاطر والصعوبات المحتمل حدوثها عند إجراء التسويات بالين الياباني، مؤكدة أنها ستسعى لاستئناف التداول بالين في وقت لاحق.