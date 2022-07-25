بدء امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل بالوادى الجديد وسط إجراءات احترازية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، على بدء أول أيام امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل من الصف الخامس الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى للعام الدراسى 2021_2022م دون أي معوقات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصا على سلامة الجميع وعقد غرف عمليات المديرية والإدارات التابعة لها للوقوف على انتظام أعمال الامتحانات.

وتابع وكيل التعليم بالمحافظة سير منظومة العمل مؤكدا على إنضباط وهدوء لجان السير وتوجيهاته المستمرة بتوفير الاجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.