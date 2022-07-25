بدء التسجيل على موقع التنسيق لاختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء التسجيل الإلكتروني لاختبار القدرات لكلية التربية الرياضية للعام الجامعي2022/2023، تأتي الاختبارات بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن التقدم لإختبارات القدرات غير مرتبط بظهور نتيجة الثانوية العامة ولكن نجاح الطالب في إختبارات القدرات يعنى الموافقة على قبوله بالكلية في حال إكتمال باقي الشروط، ولا يمكن التقدم بعد إنتهاء موعد إختبارات القدرات، كما لا يمكن الالتحاق بالكلية بدون اجتياز الاختبار.

فيما أعلن الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية عن الأوراق والإرشادات العامة والملابس الرياضية المطلوبة للإختبارات مضيفا بان تسجيل اختبارات القدرات لكلية التربية تبدا من الاثنين 25يوليو حتى السبت 6 أغسطس للعام الجامعى 2022/ 2023.