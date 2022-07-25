بدء اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية فى 5 كليات

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأت صباح اليوم الإثنين، اختبارات القدرات بجامعة الإسكندرية، لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها للعام الجامعي الجديد (2022-2023)، وهي كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بأبو قير، والتربية الرياضية للبنات، والتمريض.

وأعلن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، يتم وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومتاح عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع: www.tansik.egypt.gov.eg

وذلك حتى يوم 6 أغسطس القادم، موضحاً أن الإلتحاق بهذه الكليات بعد اجتياز اختبارات القدرات مرتبط بحصول الطالب على النسبة المئوية المؤهلة للالتحاق بالكلية وهى التى سيتم تحديدها مع انطلاق مرحلة التنسيق، كما أكد نائب رئيس الجامعة على ضرورة مراعاة الإجراءات الإحترازية وتطبيق كافة الخطوات الوقائية والتباعد الاجتماعى وكذلك المسافات الآمنة بين الطلاب داخل لجان الاختبارات حرصاً على سلامة الجميع.