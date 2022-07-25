"بايدن" يصطحب كلبه فى البيت الأبيض.. ويعلق: "أفضل زميل في العمل"

كتب عبد الوهاب الجندى

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، صورة على موقع التواصل الاجتماعي توتير، بصحبة كلب قائلا: "أجريت بعض المكالمات هذا الصباح مع أفضل زميل في العمل".

وقد أعلن منسق جهود مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور أشيش جها، إن الرئيس بايدن يشعر "بتحسن كبير" بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس، موضحا أنه مصاب بالمتحور "بي إيه.5" الذى ينتشر في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف "كشفت عليه مع فريقه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. كان يشعر بأنه بصحة جيدة، وأمضى يوما جيدا بالأمس. لقد أصيب بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وهو بخير، ولم نتلق أى تحديثات هذا الصباح، ولكنه كان يشعر فيها بتحسن كبير طوال الليل".

وتعهد جها بأن يستمر البيت الأبيض في تقديم تحديثات عن وضع الرئيس، وما إذا كان يعاني من أعراض طويلة الأمد.