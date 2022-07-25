الهيئة العامة للكتاب: طرح منصة مكتبة الأسرة الإلكترونية خلال شهر من الآن

كتب محمود رضا الزاملى

قال هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تعتزم طرح الكتب التراثية على منصة مكتبة الأسرة الالكترونية مضيفا سيتم طرح منصة مكتبة الأسرة الإلكترونية خلال شهر من الآن.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج "مساء دى أم سى"، مشروع مكتبة الأسرة يتم تطويره عبر المحافظات وسيتم طرح الكتب بمنصة مكتبة الأسرة الالكترونية بنصف السعر الموجود فى السوق.

وأشار رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى أن معرض الكتاب يحاول تقديم كل جديد للجمهور للمساعدة القراء على القراءة وبأسعار بسيطة تصل إلى 20 جنيها وهناك كتب بـ جنيه واحد، وتم بيع 250 ألف نسخة تم بيعها من معرض الكتاب، ومبادرة ثقافتك كتابك عن طريق منافذ واكشاك لبيع الكتب والتركيز على كتب الأطفال والنشء، مؤكدا أن الكثير من الشباب حاليا يحب اقتناء الكتب وهو ما نرصده فى معرض الكتاب.