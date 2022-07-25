النيابة العامة تأمر بحبس شخصين فى واقعة التعدى على فتى من ذوى الهمم بالإسكندرية

كتب إبراهيم قاسم - أمينة الموجى

أمرت النيابة العامة بحبس مشرف بدار رعاية بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه بالضرب على فتى من ذوى الهمم، وتعريضه للخطر، كما أمرت بحبس مديرة الدار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لإدارتها منشأة لتأهيل وعلاج ذوى الهمم بغير ترخيص، وإهمالها في القيام بواجباتها تجاه المجنى عليه مما ترتب عليه إيذاؤه.

بينما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم الآخر في واقعة التعدى إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه؛ لثبوت عدم اقترافه أيًّا من الأفعال المادية لجريمة الضرب، وانحصار مسئوليته في إهماله في القيام بواجباته تجاه المجني عليه بالدفاع عنه، مما ترتب على ذلك الإهمال إيذاؤه من المتهم الأول، وجارٍ استكمال التحقيقات.