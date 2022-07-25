المجلس الأعلى للجامعات يقرر 1 أكتوبر بدء العام الدراسى الجديد بالجامعات

كتب محمد صبحى

أكد مصدر مطلع فى المجلس الأعلى للجامعات ، أن المجلس برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وبحضور رؤساء الجامعات، أقر منذ قليل، الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023، مشيرا إلى أن بدء الدراسة فى الجامعات يوم 1 أكتوبر 2022.

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدورى المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، استعدادات الجامعات لموسم تنسيق القبول بالجامعات، وأيضا الخريطة الزمنية للأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية بالجامعات، كما يناقش الاستعدادات الكاملة لبدء العام الدراسى الجديد.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ اجتماعه اليوم بمقر وزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية الجديدة.