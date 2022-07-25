اليوم السابع
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المجلس الأعلى للجامعات المصرية يكرم رئيس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهرى

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:17 م
المجلس الأعلى للجامعات المصرية يكرم رئيس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهرى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة الأزهر
كتب ــ لؤى على

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كرم المجلس الأعلى للجامعات المصرية اليوم الاثنين في اجتماعه الشهري الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، إضافة إلى رؤساء الجامعات المصرية الحكومية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

 وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود ومشاركات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والتي كانت  سببًا في ثراء هذه الاجتماعات الشهرية، وثمن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية من خلال رؤساء الجامعات التعاون البناء الذي قام به طيلة فترة رئاسته لجامعة الأزهر من خلال التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وجميع زملائه من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.

تكريم رئيس جامعة الأزهر
تكريم رئيس جامعة الأزهر

المجلس الاعلى للجامعات

جامعة الازهر

الازهر الشريف

بدء الدراسة



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