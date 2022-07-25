المؤبد لـ3 متهمين والسجن 7سنوات لآخرين استعرضوا القوة وقتلوا شخصا بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت أحمد والمستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير الجنايات محمد أحمد البغدادي بالسجن المؤبد لكل من " ف.ا.ع" و " ب.ا.ع" و " أ.ا.ع" والسجن 7سنوات لكل من " م.ع.ع" و " م.أ.ع" والسجن 3 سنوات للمتهم " ال.ع.ح" لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وقتل المجني عليه" ع.م .ع"

بداية الواقعة في القضية رقم 179 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بمشاجرة وأعمال بلطجة واستعرض قوة من قبل المتهمين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان قيام كل من" ف.ا.ع" ربة منزل و" ب.أ.ع" سائق و " إ.أ.ع" صنايعي و " م.ع .م" سائق و " م.أ.ع" عاملة و " ال.ع.ح" عاطل باستعراض القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد كل من " ع.م.ع" و " م.ع.خ" و " ع.ع.ع" و " ع.ع.ع" و " ن.ع م " وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم ماديا ومعنويا والأضرار بممتلكاتهم وبحوزتهما أسلحة بيضاء وشوم وماسورة حديد مما ترتب علية قتل المجني علية " ع. م.ع.د" بعد التعدي عليه وتوفي متأثرا بجراحه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .