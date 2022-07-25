اليوم السابع
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الليلة.. انطلاق أول مناظرة بين سوناك وتروس المرشحين لخلافة جونسون في بريطانيا

الإثنين، 25 يوليه 2022 02:22 م
الليلة.. انطلاق أول مناظرة بين سوناك وتروس المرشحين لخلافة جونسون في بريطانيا ليز تروس وريشى سوناك
كتبت رباب فتحى

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يتواجه وزير الخزانة البريطانى السابق، ريشي سوناك ووزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس فى أول مناظرة تليفزيونية مباشرة وجهاً لوجه مساء اليوم، حيث سيسعى كل منهما لإقناع القاعدة الشعبية لحزب المحافظين بأنه الشخص المناسب لتولى منصب رئيس الوزراء القادم في المملكة المتحدة. 
 
وقالت صحيفة "آي نيوز" البريطانية، إن مرشحي قيادة حزب المحافظين سيقدمان مناظرتهما أمام جمهور قوامه حوالي 100 شخص مساء الإثنين، ومن المتوقع أن تكون المواجهة شرسة بعد خلافاتهما المريرة في نهاية الأسبوع.
 
وأدت التعهدات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والصين والتخفيضات الضريبية إلى جعل المرشحَين شخصين، حيث شنا كل منهما الهجمات على سياسات الطرف الآخر.
 
وأدت لهجة الاقتتال الداخلي - التى جاءت بعد أن أثار نواب حزب المحافظين مخاوف من أن مناقشات الحملة السابقة كانت سلبية وغير مجدية - إلى دعوات من داخل الحزب للتخفيف من حدة ذلك، وفقا للصحيفة. 
 
ولكن في ظل رغبة سوناك اليائسة في سد الفجوة المتسعة التي نشأت بينه وبين وزيرة الخارجية وتروس والعزم على استرجاع مكاسبه المبكرة ، يمكن أن تستمر المناقشات الحادة حتى نهاية الصيف، قبل إعلان النتيجة النهائية فى 5 سبتمبر. 
 
وسيتم بث المناظرة مباشرة على قناة  بي بي سي 1، تحت اسم "رئيس وزرائنا القادم"، وستكون من تقديم صوفي روورث ، أمام جمهور يتراوح بين 80 و 100 شخص في ستوك أون ترينت، وهى إحدى الدوائر الانتخابية التي فاز بها المحافظون لأول مرة في الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2019.
 
وتعتقد بي بي سي أن استضافة المناظرة هناك ستوفر مقياسًا واضحًا لنجاح أو عدم نجاح خليفة بوريس جونسون وما إذا كان بإمكانه الاحتفاظ بالمقاعد التي فاز بها حزب المحافظين عندما كان زعيمهم.
 
وتمثل المناظرة التلفزيونية الأولى مخاطر كبيرة لكلا المرشحين ، حيث يحاولان إظهار أنهما في وضع أفضل لقيادة البلاد.
 
وعلى الرغم من أن حملات القيادة ستجري في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة ، فلن يحظى جميع الأعضاء بفرصة مقابلة المرشحين شخصيًا والحصول على معلومات لأولوياتهم. نتيجة لذلك ، ستثبت المناظرات أنها منصة حيوية للمرشحين.
 
 
 
 
 

المناظرة الأولى بين سوناك وتروس

بريطانيا

انتخابات حزب المحافظين

المنافسة بين سوناك وتروس

ريشى سوناك

ليز تروس



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