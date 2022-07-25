الكشف على 600 مواطن بمركز شباب كسفريت في الإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الصحة و السكان بالمحافظة في توفير الرعاية الطبية المجانية للأُسر الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ونظمت مديرية الصحة و السكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب كسفريت و التي استهدفت أهالي القرية التابعة لمركز و مدينة فايد.

و قامت القافلة الطبية بالكشف على 600 مواطن في أول أيام القافلة حيث أنها بدأت اليوم الاثنين على أن تستمر غدًا ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة و السكان في جميع التخصصات بالقُرى و النجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، و ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال و الباطنة و الجلدية و النساء وتنظيم أسرة و الجراحة، وعيادة الكشف المُبكر عن أمراض الضغط و السكر و معمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج و الإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض و ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 159مواطن بعيادة الباطنة و 97 مواطن بالجراحة و 73 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 18 سيدة بالإضافة إلى استقبال 165 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة الجلدية تم استقبال 83 حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 23 حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية بمركز شباب كسفريت بمركز و مدينة فايد فى استقبال المواطنين غدا الثلاثاء و ذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.