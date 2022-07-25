القوى العاملة: تعيين 23 شابا والتفتيش على 129 منشأة بشمال سيناء

كتبت آية دعبس

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 23 شاباً، منهم 11 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 85 شاباً مسجلين من راغبى العمل .

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر يونيه الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 49 شهادة قياس مستوى المهارة، و 48 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بواقع 3000 جنيه منحة زواج لعامل، و 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6000 جنيه، ومنحتي وفاة أحد الأقارب لعاملين ، ومنحة رعاية صحية لعمل عملية جراحية بمبلغ 5000 جنيه لعامل من المسجلين بالمديرية .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بـ بحملتي تفتيش شامل، وبحث شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 974 عاملاً، وأسفر عن تحرير محضر سلامة وصحة مهنية منشأة مخالفة .

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.