وذكر الإعلام العسكري -في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية- أن الدفاعات الجوية رصدت طائرة مسيرة لجماعة الحوثى فور اختراقها أجواء مديرية حيس، الأحد، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها، فيما تم نقل جسم الطائرة إلى الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن الجماعة الحوثية كثفت في الآونة الأخيرة من استخدام طائراتها المسيرة ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة.