القبض على سيدة تروج المواد المخدرة وبحوزتها سلاح ناري في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيدة سبق اتهامها في 7 قضايا متنوعة، بحوزتها سلاح ناري 9 ملي وطلقات نارية وكمية من جوهر مخدر الهيروين، أثناء قيامها بالترويج لتجارتها المحرمة بقرية محلة دياي التابعة لدائرة مركز دسوق.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، تفيد بورود إشارة إلي العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، برصد سيدة تقوم بالترويج لجوهر مخدر الحشيش داخل قرية محلة دياي التابعة لدائرة مركز شرطة دسوق.

ومن خلال الفحص وتتبع السيدة وإستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكانها واستهدافها بمأمورية من مركز شرطة دسوق، لتتمكن من ضبط السيدة وتدعي " ص . ب . ا . أ " 29 سنة، مقيمة بقرية محلة دياي التابعة لدائرة المركز، سبق إتهامها في 7 قضايا منها تبديد إيصالات أمانة ومخدرات، وعثر بحوزتها علي سلاح ناري " طبنجة" 9 ملي مطموسة الأرقام، و4 طلقات نارية لذات السلاح، و 20 جرام هيروين، حيث جرى ضبطها واقتيادها إلى مركز شرطة دسوق.

تحرر محضر بالواقعة داخل مركز شرطة دسوق، حمل رقم 6306 لسنة 2022 مركز شرطة دسوق، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة وجاري عرض المتهمة عليها لإصدار القرار المناسب بشأنها.