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الصحة الفرنسية تعلن إصابة ما يقرب من 1700 شخص بجدرى القرود فى البلاد

الإثنين، 25 يوليه 2022 08:28 م
الصحة الفرنسية تعلن إصابة ما يقرب من 1700 شخص بجدرى القرود فى البلاد جدري القردة
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الإثنين، إصابة ما يقرب من 1700 شخص بجدري القردة في عموم فرنسا، وفق ما نشرت وسائل إعلام فرنسية.

وفي مايو الماضي، رصدت فرنسا أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس "جدري القردة" بمنطقة باريس/إيل دو-فرانس، فيما تؤكد المؤشرات على أن الفيروس قد تفشى في ربوع العالم.

ويتسبب الفيروس الذي أعلنت بريطانيا وإسبانيا والبرتغال أيضا عن ظهوره في أراضيها، أعراض حمى وطفحا جلديا يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10 بالمئة والأخرى لوفاة حوالي 1 بالمئة من المصابين.

هذا وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تيدروس جيبريسوس، إن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

 


الصحة الفرنسية

جدري القردة في فرنسا

فرنسا

جدري القردة

جدري القرود

جدرى القرود

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