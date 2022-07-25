السيطرة على حريق بفندق سياحي في الغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية اليوم، على حريق محدود شب بأحد الفنادق، بمنطقة الممشي السياحي بالغردقة دون إصابات بشرية أو خسائر، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة الحماية المدنية بالغردقة، يفيد نشوب حريق بأحد مباني أحد الفنادق بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة. على الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الاطفاء لموقع للحريق للسيطرة عليه واخماده كما انتقلت سيارات الاسعاف، تحسبا لوجود اصابات .

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري معرفة اسباب الحريق واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .