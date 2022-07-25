السيطرة على حريق بأحد المطاعم في ملوى بالمنيا دون خسائر بشرية

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مطعم فى بحي شمال مدينة ملوى، في شمال محافظة المنيا، دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى بمدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع إمتداده وتم السيطرة عليه، دون إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات المادية، وتباشر النيابة العامة التحقيق والتصرف.