"السنت" لعبة قديمة للمصريين القدماء تشبه الشطرنج.. اعرف التفاصيل

يضم متحف آثار الغردقة، إحدى القطع الأثرية للعبة قديمة للقدماء المصريين تشبه الشطرنج، وقيل إنها أصل الشطرنج تدعى السنت أو بمعنى العبور، تعرف على تلك اللعبة فى المعلومات الآتية:
- عرفت فى مصر القديمة بلعبة السنت وتعنى العبور وقد شاعت بين طبقات المجتمع الراقى والملوك والأثرياء والنبلاء.
- اللعبة عبارة عن لوح مستطيل صنع من مواد متنوعة من "الخشب والحجر"، وقسمت لمربعات تباينت عددها من عصر لآخر كان أكثرها شيوعا 30 مربع قسمت على 3 صفوف.
- صورها المصريون على جدران مقابرهم، ومن اشهر ما عثر عليها منها تلك التى صنعت من الابنوس المذهب المكسو بالعاج والخاصة بالملك الذهبى "توت عنخ آمون".
- كانت لها رمزيتها الدينية من حيث إنها تصور الصراع من أجل الوصول للنعيم والراحة الأبدية فيما يعرف بـ"حقول الايارو".
- شكلت وصورت على جوانبها مناظر ونصوص دينيه، يضم متحف الغردقة من بين معروضاته قطعه تمثل لعبة السنت.
اللعبة
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