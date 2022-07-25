السفارة المصرية بمسقط تحتفل بالذكرى 70 لثورة 23 يوليو المجيدة.. صور

مسقط - محمد سعد

أقام السفير خالد راضى سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان حفل استقبال كبير بفندق شيراتون عُمان، مساء اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وفى كلمته أمام الحضور رحب السفير خالد راضى، بالحضور وضيف الشرف معالى سالم بن محمد بن سعيد المحروقى وزير التراث والسياحة وأصحاب المعالى والسعادة ممثلى حكومة سلطنة عمان الشقيقة، وأعرب لهم عن عميق تقديره لتشريفهم لحفل اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية.

واستطر السفير المصرى: "نحتفل اليوم بمرور سبعين عاماً على ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، ذلك اليوم الذى سطر لبداية عهد جديد فى مصر، وتأسست فى أعقابه الجمهورية المصرية، وسط تطلعات مشروعة للشعب المصرى نحو مستقبل أفضل تسوده قيم العدالة والمساواة، ومناخ ملائم للتقدم والتنمية، واستمرت هذه التطلعات تمثل على مر السنوات الإطار الحاكم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، والحافز لتجاوز العقبات التى تحول دون تلبيتها".

وأضاف: شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة نحو الأمام على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبح عدد كبير من المشروعات التنموية واقعا ملموساً، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تطوير القاهرة السياحية، وما تزال جهود البناء والتنمية مستمرة نحو مستقبل من الرخاء والتنمية والاستقرار.

وقال السفير خالد راضى اننا نفتخر اليوم بالاحتفال باليوم الوطنى المصرى على أرض سلطنة عمان الشقيقة، التى تربطها بمصر علاقات تاريخية ترجع لعهد الحضارة الفرعونية، تلك العلاقات التى تسودها اعتبارات الود والإخاء على المستويين الرسمى والشعبى منذ مطلع التاريخ، وجدير بالذكر أننا نحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية المصرية – العمانية، وتتعدد مظاهر الترابط والإخوة بين البلدين والدعم والتكاتف بينهما فى كافة المناسبات، وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من هذه المظاهر، تجلت فى زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السلطنة فى شهر يونيو الماضى وما شهدته من مباحثات أخوية مثمرة مع أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وما تمخضت عنه من توافق حول تعزيز روابط التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجال السياسى، والاقتصادى والاستثمارى، ومجالات التعليم، والعمل، والشباب والرياضة، والنقل البحرى، فضلاً عن مجال البيئة والتغير المناخى، هذا المجال الذى يحظى باهتمام خاص فى الوقت الراهن بالنظر إلى استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فى نوفمبر المقبل.

وأعرب خالد راضى عن شكره وتقديره لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً على كريم الاستضافة لأبناء مصر فى بلدهم الثانى عُمان، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، وهم خير من يمثل مصر فى السلطنة.

واختتم الحفل بأمسية سعيدة استهلت بفيديو قصير حول مستجدات مسيرة التنمية فى مصر.

حضر الحفل المستشار تامر صالح والمستشار خالد سالم، والقنصل جمال أبوعميره وجينا عصام سكرتير ثان، وأعضاء السفارة المصرية بمسقط، بجانب حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمكرمين أعضاء مجلسى الدولة والشورى وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين فى سلطنة عمان. وعدد من أبناء الجالية المصرية بسلطنة عُمان.































