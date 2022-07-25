السجن 3 سنوات لبقال بسبب حيازته قطعة حشيش وسلاحا أبيض بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة، برئاسة محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد أحمد محمود، وسكرتير الجنايات ماجد سعد، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "أ.م.ا"، لاتهامه بالاتجار في المخدرات وغرامة 50 ألف جنيه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9140 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك، بضط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك أنه بناء علي التحريات السرية دلت علي قيام المتهم " ا.م.ا" 33 سنة بقال بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض سكين وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع المخدر وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.