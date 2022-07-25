الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية اليوم

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.