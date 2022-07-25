الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية اليوم الإثنين، 25 يوليه 2022 10:32 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الرئيس الصومالي الصومال عاجل حسن شيخ محمود الرئيس الصومالى اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسى فى إطار التشاور بين الجانبين الأحد، 24 يوليه 2022 08:18 م رسالة من "بوتين" للرئيس السيسي بشأن التعاون الاستراتيجى وأوكرانيا.. الرئيس يؤكد لسيرجى لافروف أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لأزمة أوكرانيا.. ويؤكد: استعداد مصر لدعم مسار تسوية الأزمة عبر اتصالاتها الأحد، 24 يوليه 2022 01:56 م الرئيس السيسي يؤكد لـ"لافروف" أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية لأزمة أوكرانيا الأحد، 24 يوليه 2022 01:49 م رسالة من بوتين للرئيس السيسي بشأن العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية الأحد، 24 يوليه 2022 01:44 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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