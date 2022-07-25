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الرئيس السيسي: مصر تدعم الصومال لتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:06 م
الرئيس السيسي: مصر تدعم الصومال لتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الصومالية تتميز بتعدد الروافد، فى إطار من المصالح المشتركة، مشددا على أن الدولة المصرية تؤكد على دعمها للجهود الصومالية، لتعزيز السلم والأمن فى الصومال، والقضاء على الإرهاب لتحقيق التنمية فى هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطى التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل يفضى إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر فى منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربى والقاري.

وأضاف الرئيس السيسي، فى نهاية كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الصومالى بقصر الاتحادية: "أعرب لكم مجددًا، عن سعادتى بتشريفكم الكريم، وتقديرى لمباحثاتنا البناءة اليوم التى أكدت حرصنا المتبادل، على دفع التعاون الثنائى بين بلدينا، تحقيقًا لمصالحنا المشتركة متمنيًا لكم، ولشعب الصومال الشقيق، مزيدًا من التقدم والاستقرار".

 

 


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