الرئيس السيسي: أكدت مع رئيس الصومال خطورة الخطوات الأحادية في ملف سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تطورات ملف سد النهضة، متابعا: "أكدنا خطورة اتخاذ الخطوات الأحادية في هذا الشأن".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصومالي في قصر الاتحادية.
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تطورات ملف سد النهضة، متابعا: "أكدنا خطورة اتخاذ الخطوات الأحادية في هذا الشأن".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصومالي في قصر الاتحادية.
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