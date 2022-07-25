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الرئيس السيسي: أكدت مع رئيس الصومال خطورة الخطوات الأحادية في ملف سد النهضة

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:53 م
الرئيس السيسي: أكدت مع رئيس الصومال خطورة الخطوات الأحادية في ملف سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تطورات ملف سد النهضة، متابعا: "أكدنا خطورة اتخاذ الخطوات الأحادية في هذا الشأن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصومالي في قصر الاتحادية.

 


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