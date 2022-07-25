الرئيس السيسي: أكدت مع رئيس الصومال خطورة الخطوات الأحادية في ملف سد النهضة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تطورات ملف سد النهضة، متابعا: "أكدنا خطورة اتخاذ الخطوات الأحادية في هذا الشأن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الصومالي في قصر الاتحادية.