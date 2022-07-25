وأفادت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأن "القوات المسلحة الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة موجهة من البحر قاعدة عسكرية أوكرانية في منطقة "خميلنيتسكى" تحتوي على كمية من الذخيرة لصواريخ هيمارس الأمريكية مجهزة لإعادة الشحن".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه "تمكن من إحباط عملية استخبارات عسكرية أوكرانية تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو) لاختطاف طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية".

من ناحية أخرى، أكد رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك أن دبابات القتال الرئيسية (بي تي -91 تواردي) موجودة بالفعل في أوكرانيا.

وأوضحت صحيفة ذا فرست نيوز البولندية أن "بي تي -91 تواردي" هي نسخة حديثة من دبابة T-72 السوفيتية.

وتشير التقديرات إلى أن بولندا أعطت أوكرانيا حوالي 250 دبابة T-72 حتى الآن لمساعدة جارتها في قتالها ضد التدخل الروسي.

وفي السياق، أعلن نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي أن الدبلوماسيين البولنديين لن يحضروا الاجتماعات المنظمة في بولندا إذا تمت دعوة مسؤولين روس أو بيلاروسيين.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن جابلونسكي قوله: "إنه يجب عزل روسيا في جميع المنتديات الدولية".

وقال جابلونسكي: "لقد اتخذنا قرارًا بأن دبلوماسيينا لن يحضروا أي اجتماعات تنظمها أي مؤسسة في بولندا إذا ظهر ممثلو روسيا هناك أيضًا، وهذا ينطبق أيضًا على ممثلي بيلاروسيا، وهي حليف لروسيا".

وأضاف نائب الوزير في إشارة إلى التدخل الروسي في أوكرانيا: "اليوم، روسيا ليست شريكًا، إنها تنتهك القانون الدولي".

