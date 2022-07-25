اليوم السابع
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الحبس سنة للمتهم بالاعتداء على فتاة داخل مترو الأنفاق

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:55 م
الحبس سنة للمتهم بالاعتداء على فتاة داخل مترو الأنفاق حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بمعاقبة المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق، وحيازة المواد المخدرة، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10آلاف جنيه.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن علي غراب، والدكتور هشام مختار مصطفى، المستشارين بمحكمة الاستئاف، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية 7852 لسنة 2021، تهمة حيازة جوهر مخدري الحشيش والترامادول، والتحرش بفتاة داخل محطة مترو الأنفاق.
 
 
كانت بداية القضية، بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من إحدى الفتيات مفاده تعرضها للتحرش ، وبإلقاء القبض على المتهم عثر بحوزته على لفافة ورقية وتبين أن بها جوهر مخدر الحشيش والترمادول، وبمواجهته أكد حيازته للمخدر بقصد التعاطي.
 
 

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