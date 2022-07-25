الجزائر: 3 اكتشافات جديدة في مجال الغاز والنفط جنوبي البلاد

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أعلنت الجزائر، مساء اليوم الإثنين، عن 3 اكتشافات جديدة في مجال الغاز والنفط.

وأوضحت شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والمملوكة للحكومة - في بيان - أن الاكتشافات الثلاث؛ من بينها اكتشافان للغاز اعتمادًا على الخبرات الجزائرية، والآخر اكتشاف للنفط بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية.

وبحسب البيان، يتمثل الاكتشاف الأول في بئر بمنطقة "عين إكر" جنوب غربي الجزائر، حيث بلغت معدلات الغاز المسجلة خلال الاختبارات ٣٠٠ ألف متر مكعب.

أما الاكتشاف الثاني، فيخص بئرا للنفط؛ تم اكتشافه من قبل "سوناطراك" و"إيني" في الصحراء الجزائرية جنوبي البلاد، حيث تم إنتاج ١٣٠٠ برميل من النفط خلال اختبار الإنتاج، و٥١ ألف متر مكعب من الغاز المصاحب.

كما سجلت "سوناطراك" الجزائرية اكتشافا آخر أثناء حفر بئر بمنطق ولاية بشار جنوب غربي الجزائر، حيث تم الحصول على إنتاج هام من الغاز أثناء اختبارات الإنتاج.