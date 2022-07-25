التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بشقة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ،لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية ، من السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني لمحاصرته ومنع امتداده والسيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.