"البطرشيل والشملة".. 9 معلومات عن الزى الكهنوتى فى العصور الحديثة للكنيسة

كتب ـ محمد الأحمدى

روحانيات وفرحة عالية يشعر بها الشمامسة والكهنة والقساوسة والأباء فى الكنيسة عند ارتدائهم ملابسهم الخاصة بهم فى القداسات المختلفة بالأعياد التى تتسم بالقس الفريحى وأعياد الطقس الحزين، وأضعاف هذه الفرحة تتمثل فى أطفال الكنيسة وقت المعمودية وارتداء الزى الخاص بالشماس.

وخلال السطور التالية نوضح أبرز ملابس الكهنوت فى العصور الحديثة وتتمثل ملابس الكهنوت في العصور الحديثى في الآتى:

1 –الاستيخارة أى الثوب الأبيض كما وردت فى تكريس الأساقفة وتسمى أيضًا Pisentw وذكرت فى تكريس البطاركة باسم Pimorvotakion وباليونانية اللفظة التى حرفت فى العربية إلى تونية وهى عبارة عن ثوب أبيض من القماش مطرز بالصلبان على الأكمام والصدر والظهر.

2 – البطرشيل: وهو عبارة عن شريط طويل من القماش الملون والمطرز وهو عادة من الحرير الأحمر، ويعتبر من الملابس الكهنوتية القديمة حيث ذكر باسم Wrariok لنا فى مجمع لاودكية سنة 363م وهذا خاص بالشماس، وأما بطرشيل الأسقف والقس يكون بهيئة صدره كالتى كان يلبسها هارون قديما له فتحة يلبس فى العنق ويتدلى للقدمين من الأمام فقط وللأساقفة ينقش علية صور الرسل الإثنى عشر وهذه الصدره تلبس أثناء القداس فوق التونية ولكنها تلبس فى تتميم كل الطقوس فيما بعد كالمعمودية والأكاليل ورفع بخور عشية والقناديل.

3 - المنطقة: وتسمى أيضا الحياصة وهى حزام عريض من الكتان أو الحرير يتمنطق بها رئيس الكهنة فوق صدره وتسمى بالقبطية Zwnarion وهى إشارة إلى ضرورة تيقظ الرعاة ونشاطهم فى الخدمة".

4- الأكمام: تلبس فوق أكمام التونيه لكى لا تعطل أكمام التونية المتسعة الكاهن أثناء خدمته بل تكون محبوكة على يديى البابا فتسهل حركتها وكان يتم الكتابة على الكم الأيمن يمين الرب رفعتني يمين الرب صنعت قوة" وعلى الكم الأيسر "يداك صنعتاني وجبلتاني أفهمني فأتعلم وصاياك".

5- البلين: قطعة من ملابس الكهنوت خاصة برئيس الكهنة يغطى بها رأسه ويأخذ كل طرف ويلفه تحت الإبط ثم يوضع على الكتف المخالف ثم ينزل الطرفان ويوضعان تحت المنطقة وبذلك يكون البلين بهيئة صليب على الصدر وعلى الظهر.

6- الشملة: تقابل البلين عند الأسقف ولكن الشملة يلبسها القسيس فوق رأسه لا تختلف عن البلين في شىء سوى انها تلف حول الرأس ثم تتدلى من طرف على الظهر والطرف الآخر يتلفح بها من أمام ولكن تطورت إلى قطعة من القماش توضع على الرأس وتتدلى على الكتفين أو بديل لها الطيلسانة شبيهة بالتاج على الرأس وتتدلى من على الظهر إلى قرب القدمين ومحلاة بالصلبان.

7- البرنس: ويسمى في اليونانية Wmo*orio* وهو عبارة عن رداء طويل متسع بلا أكمام مفتوح من فوق إلى اسفل محلى بخيوط الذهب والفضة والبرودريه ذا ألوان زاهية وفى الجزء العلوي من البرنس يكون بهيئة قصلة مزينة بخيوط الذهب.

8- التاج: يلبسه الأساقفة والبطريرك غالبا في الأعياد والحفلات الرسمية.

9- التليج: يلبس داخل الهيكل بدل الحذاء ويشير إلى تجديد السيرة لابسين درع البر حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام.