اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 01:35 م
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البحرين تنضم رسميا لمبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات والأردن

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:00 م
البحرين تنضم رسميا لمبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات والأردن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع ، انضمام دولة البحرين إلي مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
وجاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي انطلقت في القاهرة.
 
ويترأس الوفود المشاركة وزراء الصناعة والتجارة بالدول الثلاث، ومن المقرر أن يسبق اجتماع اللجنة العليا اجتماعات اللجنة التنفيذية يومى 23 و24 يوليو بمشاركة وفود الدول الثلاث والشركات المشاركة فى المبادرة، حيث ستعد اللجنة تقريرًا للعرض على اللجنة العليا والتى ستعقد يوم 25 يوليو برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن.
 
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اجتماع اللجنة العليا يأتي في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائى من خلال توطين  الصناعة والتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيوانى وتأمين سلاسل التوريد، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ستبحث الاتفاق على عدد من المشروعات في العديد من القطاعات الانتاجية تشمل قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والصناعات الدوائية، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الشقيقة.

مصر

الاردن

العراق

مبادرة الشراكة الصناعية



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