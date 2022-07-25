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الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ارتفعت لـ21.85%

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:32 م
الانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ارتفعت لـ21.85% الانتخابات التونسية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن عدد المشاركين فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بلغ إلى حدود السابعة مساء، 1.951.563 مواطنا من إجمالى 8.929.665 مسجلين فى قاعدة بيانات الهيئة، أى بنسبة مشاركة فى حدود 21.8%.

وقال فى بيان صحفى للهيئة، أنه تم تسجيل إشكاليات تهم بعض الناخبين فى دوائر الاقتراع المخصصة للتونسيين بالخارج، تتعلق بتوجه ناخبين إلى مراكز ومكاتب غير مسجلين فيها وتمسكهم واصرارهم على الاقتراع فى هذه المراكز والمكاتب فى حال أنهم مسجلين باختيارهم فى مراكز أخرى وذلك بهدف ارباك العملية الانتخابية عبر الادعاء بتغيير مراكز الاقتراع للناخبين، وفق قوله.

وأشار فاروق بوعسكر إلى أن هيئة الانتخابات تفطنت إلى بعض الحالات التى تم التغيير فيها لمراكز الاقتراع بشكل متعمد بهدف إحداث نوع من الاضطراب على العملية.

من جهة أخرى، أوضح أنه تم توجيه تعليمات بتسهيل العمل مع الصحفيين والتعامل معهم باحترام، قائلاً إن هناك بعض الاجتهادات المعزولة فى بعض المناطق.


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الاستفتاء على الدستور

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تونس

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