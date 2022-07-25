وأدان جوتيريش - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف ميناء أوديسا الأوكراني عقب توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقا يسمح باستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود .

وكان جوتيريش قد رحب بالاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا يوم الجمعة الماضية برعاية الأمم المتحدة، قائلا إن " اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني سيفتح طريقًا للصادرات الغذائية التجارية من كييف عبر البحر الأسود، وأن الاتفاق بين البلدين سيساعد على تجنب كارثة نقص الغذاء للملايين في جميع أنحاء العالم" .